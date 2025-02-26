В Киеве снова плохое качество воздуха: какая причина

В Киеве утром 26 февраля снова зафиксировали ухудшение качества воздуха. В столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что известно об ухудшении состояния воздуха в Киеве

В КГГА отметили, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Это произошло, поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум,

– говорится в сообщении.

Сейчас на карте Киева можно увидеть, что многие значения Индекса качества воздуха находится в желтом или оранжевом уровнях.

Качество воздуха в Киеве утром 25 февраля / Скриншот 24 Канала

Справка! Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), О3 (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

В КГГА также призвали киевлян и гостей столицы следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени по ссылке и в приложении Киев Цифровой.