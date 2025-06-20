В Киеве дует штормовой ветер: простые правила безопасности

Как и предупреждали синоптики, в столице и нескольких других регионах сложные метеорологические условия. Среди всех областей на Киевщине и в Киеве ветер самый сильный.

24 Канал напоминает правила безопасности во время сильного ветра со ссылкой на патрульную полицию.

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Что можно и чего нельзя делать во время сильного ветра

Синоптики объявили желтый уровень опасности в ряде областей именно из-за порывов ветра. Они напомнили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Но если помнить несколько простых правил, можно минимизировать риски.

Правила безопасности во время штормового ветра следующие:

под деревьями не стоит ходить и оставлять машины;

это касается также строек, рекламных щитов, билбордов и электроопор рекламных щитов;

держитесь подальше от электрических проводов;

закройте окна и двери, чтобы избежать повреждений, снимите с балкона все, что может упасть или слететь.

В случае опасности звоните на спецлинию 112 или в КАРС (Киевскую службу спасения) – (044) 430-37-13. Спасателей можно вызвать круглосуточно.

Если же дерево или другой предмет все же упали, можно оставить обращение в приложении 1551 или на сайте 1551. Сделайте фото и укажите адрес, а коммунальщики решат ваш вопрос.

Какая погода в Киеве и области 20 июня

На утро в Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве и на Киевщине облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами 15 – 18 метров на секунду.

В области температура +15...+20 градусов, в Киеве +16...+18 градусов.