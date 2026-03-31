Надвигается непогода: где выпадут дожди с мокрым снегом, и в каких областях будет холоднее всего
- С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди, в Карпатах возможен мокрый снег.
- Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 10 градусов тепла, днем несколько теплее.
Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой из-за циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, местами будут ощутимы осадки. Хотя в большинстве областей будет тепло, однако местами в течение дня будет прохладнее.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Как изменится погода?
Согласно обнародованной информации, с 31 марта по 1 апреля в Украине пройдут умеренные дожди, на территории Карпат они будут сопровождаться мокрым снегом. Подобные условия сохранятся и в течение четверга, 2 апреля.
По данным синоптиков, тогда в большинстве областей ожидаются незначительные осадки, однако в западных областях – умеренные. Ветер в основном будет двигаться юго-восточным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 до 10 градусов тепла, в дневное время пригреет до 11 – 19 градусов тепла, прохладнее будет в западной части – там прогнозируют всего от 5 до 10 градусов тепла.
На высотах относительно теплая воздушная масса с юга постепенно будет сменяться прохладной с северных направлений, что наиболее ощутимо будет в западных областях,
– объяснили синоптики.
Что прогнозируют синоптики на ближайшее время?
В целом в ближайшие дни сохранится теплая погода, однако атмосферные процессы будут меняться, небо чаще будут затягивать облака. Ожидается увеличение количества осадков, местами они будут интенсивными.
До конца марта в части областей пройдут дожди, объемы будут зависеть от времени суток и региона. Местами они будут сопровождаться мокрым снегом. Также указывало, что кое-где снизятся температуры.
Уже в начале апреля на территории Украины ожидается похолодание из-за арктического вторжения из Скандинавии. Более того, активный циклон принесет сильные дожди, грозы и возможны осадки в виде мокрого снега.