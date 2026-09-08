Комментируя в беседе с 24 Каналом визит Уиткоффа и Кушнера, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что переговорная группа пыталась привлечь к себе внимание в информационном пространстве.

Важная деталь встречи Путина с представителями Трампа

5 сентября Владимир Путин принял в Кремле специального посланника президента США Уиткоффа и его зятя, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече приняли участие помощник российского диктатора Ушаков и спецпредставитель Путина, гендиректор РФПИ Дмитриев.

Мало кто на это обратил внимание, но где Путин принимал Уиткоффа и Кушнера? Он принимал их чуть ли не в красном зале. Это прихожая, практически комната царей. Возможно, таких высокопоставленных лиц, иногда только президентов, принимали за последние 100 лет всего лишь несколько раз в этой комнате. Представьте, какой пиар. Они пытались присвоить себе такой положительный момент,

– отметил Свитан.

Гордон своим вопросом к американской делегации, по мнению полковника запаса ВСУ, спустил их с небес на землю. Он, по словам Свитана, четко показал, что сегодня сидеть с Путиным за одним столом – не комильфо.

Гордон не просто намекнул, он конкретно спросил, что у них с совестью? Если она не сработала, значит, у них такие убеждения. Они живут с убеждением, что за одним столом можно сидеть с убийцами, террористами, да еще и целоваться с ними,

– заявил Свитан.

Уиткофф и Кушнер: какую задачу Трампа они должны были реализовать

Военный эксперт высказал мнение, что ключевая задача, которая стояла перед американской делегацией во время визитов в Россию и Украину, заключалась в том, чтобы перезапустить переговорный трек.

Они выполнили его на 100 процентов. Задача – запуск так называемого переговорного процесса, из которого россияне вышли несколько месяцев назад, выдвинув неприемлемые условия (вывод украинских войск из Донбасса). А Уиткофф вместе с Кушнером решили этот вопрос. Почему? Для Трампа. Ему нужно на встрече с Си Цзиньпином занять хотя бы не проигрышную позицию в отношении украинско-российской войны,

– пояснил Свитан.

Начало мирных переговоров, как подытожил военный эксперт, укрепляет сегодня позицию американского президента.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите видео