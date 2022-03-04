уй вам, а не ХНР, – местный показал "гуманитарку" от оккупантов в Херсоне

Российские оккупанты вошли в Херсон и планировали снять там пропагандистские ролики. В частности, благодаря "гуманитарной помощи" от России. Но местные жители сломали их планы.

Как известно, оккупанты заблокировали украинскую гуманитарную помощь городу, привезли свою и хотели снять кадры, как местное население благодарно принимает продукты.

К теме Херсон – это Украина, бл**скую русскую "гуманитарку" мы не брали, – обращение местного жителя

Ранее местный житель рассказал, что украинцы не только не приняли "гуманитарку" от россиян, но встретили ее с украинскими флагами.

Теперь другой мужчина показал, как выглядит эта "гуманитарная помощь" от россиян, назвав их "кончеными животными".

Х*й вам, а не ХНР,

– сказал оккупантам мужчина.

Местный житель показал "гуманитарку" от оккупантов: смотрите видео

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