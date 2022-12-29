Пойдет ли Зеленский на второй срок: что в Офисе Президента говорят о предстоящих выборах

В 2024 году завершится срок президента Владимир Зеленский, что означает, что в Украине должны состояться новые выборы. Однако, учитывая полномасштабную войну, возникают вопросы о том, как они будут происходить и когда.

Ответ на этот вопрос во время интервью дал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Чиновник выразил надежду, что следующие выборы состоятся по всей территории Украины после полного освобождения от оккупантов.

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Какими будут выборы и будет ли баллотироваться Зеленский

Андрей Ермак рассказал, что сейчас в Офисе Президента нет разговоров о выборах, ведь приоритетными вопросами являются война и победа. Однако глава ОП выразил надежду, что выборы в 2024 году состоятся на всей территории Украины. На уточняющий вопрос о выборах на территориях, 8 лет живущих под пропагандой россиян, Ермак ответил, что это наша земля и на этих территориях придется исправлять все ошибки, сделанные с 1991 года.

В то же время в отношении тех, кто уже занимается измерением политических рейтингов в предвкушении следующих выборов Андрей Ермак сказал, что они начали слишком рано, ведь война еще не закончилась.

Также в ответ на вопрос о втором сроке Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что этот вопрос еще не обсуждали. Однако по его личному мнению действующий президент должен пойти на второй срок. Но Ермак отметил, что это только его личное мнение, а решение будет принимать Владимир Зеленский тогда, когда придет время выборов.

Президентские выборы в Украине в условиях войны

С 2014 года в Украине президентские выборы прошли дважды, однако, к сожалению, не на всей территории Украины. Во время выборов в 2014 году голосование не проходило во временно оккупированном Крыму, а также в ряде населенных пунктов Донбасса и Луганской области, где Россия при поддержке боевиков начала войну против Украины. В частности, голосование не проводилось в Донецке, Луганске, Славянске, Докучаевске и других городах. В Луганской области выборы прошли только на 2 округах из 12, а в Донецкой – на 7 из 22.

Во время выборов 2019 голосование не состоялось на территории временно оккупированного Крыма и во временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.