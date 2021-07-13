Уйду вместе со своим министром, – Шкиряк собрался в отставку вслед за Аваковым

Глава МВД Арсен Аваков 13 июля неожиданно написал заявление об отставке. Поддержал такой шаг его заместитель Зорян Шкиряк. Он также заявил о желании уйти.

Как отметил Шкиряк, он более 7 лет находится в команде МВД. Более того, почти 10 лет – рядом с Арсеном Аваковым.

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Заместитель главы МВД поблагодарил своего министра за это время. По его словам, это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена.

Всему свое время, и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза,

– подчеркнул Шкиряк.

Несмотря на такое заявление, замглавы МВД добавил, что жизнь продолжается.

"Слава Украине! Смерть врагам!" – подытожил он.

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Аваков возглавил МВД 22 февраля 2014 года. До сих пор он побывал не только в командах 4 премьеров, но и под руководством 2 президентов.

13 июля Аваков подал заявление об увольнении. Сначала об этом сообщили ряд СМИ, а затем МВД обнародовало и сам документ.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, заявление об отставке Авакова мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.



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