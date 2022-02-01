Зеленский определил конкретную дату окончания призыва в армию

Глава государства 1 февраля подписал указ, направленный на повышение привлекательности военной службы в Вооруженных силах и развитие профессиональной армии. У Владимира Зеленского объяснили, когда исчезнет призыв.

В Офисе Президента назвали детали указа, который 1 февраля на заседании Верховной Рады подписал Зеленский. В документе говорится о формировании в Украине профессиональной армии.

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У президента объяснили, когда исчезнет призыв

Документ предусматривает постепенный переход к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.

В частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года,

– отметили в ОП.

Согласно документу Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на 2022 год. В главном финансовом документе страны должны заложить финансирование на повышение денежного довольствия военных ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, в планах повышения в течение 2023 года денежного довольствия военных, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Зеленский подчеркнул, что "этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию". Он также обратил внимание: государство должно защищать тех, кто защищает его. Он отметил, что Украина ценит поддержку всех, но должна рассчитывать, прежде всего, на себя и своих военных.

Подписание указа об армии на заседании Рады: что известно

Владимир Зеленский в сессионном зале парламента подписал указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии".

Президент подчеркнул, что документ направлен на повышение уровня обеспечения украинских военных, увеличение численности и укрепление ВСУ.

Указ предусматривает

увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3 минимальных зарплат;

переход Украины к основам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактов;

разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;

систему карьерного роста офицеров;

увеличение в течение следующих 3 лет численности ВСУ на 100 тысяч человек и создание в армии дополнительных 20 бригад.

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