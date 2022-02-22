Текст двух договоров почти аналогичен. На это во время заседания Совбеза ООН обратил внимание постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Путин подписал фактически аналогичный указ, что и в 2008 году

В 2022 году Россия почти дословно повторила свое решение 2008 года о "признании" оккупированной Южной Осетии.

Во время заседания Совбеза ООН Сергей Килица заявил, что единственное отличие двух указов – от 2008 и 2022 годов – это названия самопровозглашенных псевдореспублик, "независимость" которых "признал" Кремль.

Кремль дословно копирует указ по Грузии от 2008 года. Никакого творчества. Слово в слово, копи-паст. Копировальный аппарат в Кремле работает очень хорошо. Кто следующий из членов ООН? Вопрос открытый…

– справедливо сказал Кислица.

В частности оба "документа" имеют слова:

сначала, что, "учитывая волеизъявление народа..." в так называемом "документе" Путин приказал "признать... "республику" как суверенное и независимое государство";

далее опять же говорится, что МИД России поручается "провести... переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами";

президент России предписывает МИД "провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры" о "подготовке договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи";

также говорится о "совершении вооруженными силами России (на оккупированной территории – 24 канал) функций по поддержанию мира";

в 5 пункте каждого "документа" говорится, что они начинают действовать "со дня подписания".

Сравнение "документов" о Южной Осетии и псевдореспублике Донбасса / Фото с телеграма SPRAVDI

Коротко о "признании" квазиреспублик Россией

21 февраля Россия "признала" боевиков на Донбассе. Указ подписал президент России.

22 февраля Владимир Путин заявил о "признании" псевдореспублик на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

В этот же день глава Кремля запросил и получил разрешение Совета федерации официально применять войска за рубежом.

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