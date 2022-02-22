Текст двох договорів майже аналогічний. На це під час засідання Радбезу ООН звернув увагу постпред України в ООН Сергій Кислиця.

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Путін підписав фактично аналогічний указ, що й у 2008 році

У 2022 році Росія майже дослівно повторила своє рішення 2008 року про "визнання" окупованої Південної Осетії.

Під час засідання Радбезу ООН Сергій Килиця заявив, що єдина відмінність двох указів – від 2008 і 2022 років – це назви самопроголошених псевдореспублік, "незалежність" яких "визнав" Кремль.

Кремль дослівно копіює указ щодо Грузії від 2008 року. Жодної творчості. Слово в слово, копі-паст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре. Хто наступний із членів ООН? Питання відкрите…
– справедливо сказав Кислиця.

Зокрема обидва "документи" мають слова:

  • спочатку, що, "враховуючи волевиявлення… народу" у так званому "документі" Путін наказав "визнати… "республіку" як суверенну і незалежну державу";
  • далі знову ж таки мовиться, що МЗС Росії доручають "провести… переговори про встановлення дипломатичних відносин і досягнуту домовленість оформити відповідними документами";
  • президент Росії наказує МЗС "провести за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади переговори" про "підготовку договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу";
  • також мовиться про "здійснення збройними силами Росії на (окупованій території – 24 канал) функцій з підтримання миру";
  • у 5 пункті кожного "документу" мовиться, що вони починають діяти "з дня підписання".

Осетія Росія Донбас
Порівняння "документів" про Південну Осетію та псевдореспубліки Донбасу / Фото з телеграму SPRAVDI

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