Украинский культурный фонд обвиняют в несправедливом финансировании

Украинский культурный фонд создали в 2017 году по инициативе экс-министра культуры Евгения Нищука. Ежегодно из государственного бюджета выделяют сотни миллионов гривен на гранты для культурных проектов со всей Украины. Однако в 2021 году возник скандал.

Многим фестивалям, которые до этого были лидерами, по оценкам экспертов, в момент отказал в финансировании наблюдательный совет Фонда. По словам соорганизатора международного фестиваля Wiz-Art Ольги Райтер, эта ситуация является переломной для многих проектов и очень вредит международному имиджу Украины

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Она отметила, это абсолютно демотивирует менеджеров культурных проектов работать. К тому же просто нереально, чтобы наблюдательный совет себе такое позволял. Мол, это является нарушением законодательства.

Наблюдательный совет предоставил формальные объяснения отказа в финансировании

Фестиваль "Немые ночи", которым занимается Довженко-Центр, был одним из лидеров. Его уже допустили к переговорам, чтобы уточнить даты проведения мероприятия и обсудить формальности. Однако им также отказали с размытыми формулировками:

"Несоответствие приоритетам";

"Отсутствие демонстрации потенциала масштабирования".

В результате наблюдательный совет согласовал только 10 проектов для финансирования в категории "Знаковые события в Украине".

Для сектора это – удар. Ведь большинство тех, кто отправился на грантовые заявки, уже не имеют возможности сейчас перезапустить проект и искать на него дополнительное финансирование. Скорее всего, многие мероприятися рискуют не состояться,

– рассказала исполняющая обязанности гендиректора Довженко-Центра Елена Гончарук.

Председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак объяснила, что в 2021 году выбирали проекты с оглядкой на предыдущий опыт. УКФ обращал внимание на критику предыдущих 3 лет деятельности учреждения. Говорится о том, что:

проекты должны быть очень масштабными;

у проекта должны быть большой охват и большая целевая аудитория;

проект должен показывать свою стабильную состоятельность, а следовательно в какой-то период быть способным действовать и без грантов.

Украинский культурный фонд с начала 2021 года – в водовороте скандалов. Сначала были проблемы с выбором исполнительного директора. Затем Министерство культуры постановило провести аудит организации. Кроме того, сам наблюдательный совет также новый – его избрали в конце 2021 года.

Лариса Мудрак согласилась, что институция нуждается во многих изменениях. Например, в возможности обжалования решения наблюдательного совета, которой сейчас у участников нет.

Нардепы подадут запрос, чтобы разобраться в этом деле

Ситуацией уже заинтересовались некоторые народные депутаты, которые будут отправлять свои депутатские запросы по этому делу.

Поэтому я попросил официально ко мне обратиться, чтобы я мог прислать депутатский запрос и в правоохранительные органы, и в Министерство культуры и информационной политики. И получить от них уже мотивированный ответ,

– сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко.

В то же время все участники, которым отказали в грантах в 2021 году, также направили свои письма в Министерство культуры и Украинский культурный фонд за разъяснениями. Они также требуют разобраться в ситуации.