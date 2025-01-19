Преступная группа, которая состояла из чиновников и врачей, вносила ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней", передает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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"Больные" за деньги

Благодаря этому "больные" мужчины могли сняться с воинского учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

В рамках расследования было проведено 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

К слову, Центральная военная врачебная комиссия отменила решение ВВК, которое позволило бывшему руководителю столичного метро Брагинскому выехать из Украины, а полиция изъяла служебную документацию для уголовного производства.