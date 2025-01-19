Злочинна група, яка складалася з посадовців і лікарів, вносила неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб", передає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.
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"Хворі" за гроші
Завдяки цьому "хворі" чоловіки могли знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.
У рамках розслідування було проведено 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
До слова, Центральна військова лікарська комісія скасувала рішення ВЛК, яке дозволило колишньому очільнику столичного метро Брагінському виїхати з України, а поліція вилучила службову документацію для кримінального провадження.