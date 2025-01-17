Поліція почала провадження, і вже відомо, що висновок ВЛК, за яким чиновник виїхав за кордон, скасували. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Чому в метро знову обшуки

Брагінського підозрюють у тому, що аварія в метро та подальше закриття частини синьої гілки сталися через його службову недбалість. У грудні 2023-го тунелі підтопило, ґрунт просів і перегін "Деміївська" – "Либідська" закрили. Багато людей зазнали незручностей, а міський бюджет – збитків на понад 138,5 мільйона гривень.

Слідством доведено, що посадовець не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підземки та не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі несправностей. Крім того, він мав призначити комісію для проведення спеціальних оглядів й обстежень ослаблених конструкцій Оболонсько-Теремківської лінії, однак цього не зробив,

– інформують у поліції.

Проте Брагінський, який 10 років очолював КП "Київський метрополітен", зник. Як виявилося, він поїхав за кордон за підробним висновком ВЛК. Ба більше, він був знятий з військового обліку на підставі фіктивного рішення ВЛК щодо наявності в нього невиліковної хвороби.

Центральна військова лікарська комісія за клопотанням слідчих скасувала це рішення. 17 січня в адміністрації метро знову відбулися обшуки у справі про підроблення документів. Правоохоронці вилучили службову документацію, зокрема щодо стану здоров'я Брагінського та інші папери – вони будуть доказами у кримінальному провадженні.

Також правоохоронці встановлюють осіб, які допомагали зробити фіктивні документи. Цим людям загрожує до п'яти років позбавлення волі.