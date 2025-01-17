Полиция начала производство, и уже известно, что заключение ВВК, по которому чиновник выехал за границу, отменили. Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Почему в метро снова обыски

Брагинского подозревают в том, что авария в метро и последующее закрытие части синей ветки произошли из-за его служебной халатности. В декабре 2023-го тоннели подтопило, грунт просел и перегон "Демеевская" – "Лыбедская" закрыли. Многие люди испытали неудобства, а городской бюджет понес убытки на более 138,5 миллиона гривен.

Следствием доказано, что чиновник не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах подземки и не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления неисправностей. Кроме того, он должен был назначить комиссию для проведения специальных осмотров и обследований ослабленных конструкций Оболонско-Теремковской линии, однако этого не сделал,

– информируют в полиции.

Но Брагинский, который 10 лет возглавлял КП "Киевский метрополитен", исчез. Как оказалось, он уехал за границу по поддельному заключению ВВК. Более того, он был снят с воинского учета на основании фиктивного решения ВВК о наличии у него неизлечимой болезни.

Центральная военная врачебная комиссия по ходатайству следователей отменила это решение. 17 января в администрации метро снова прошли обыски по делу о подделке документов. Правоохранители изъяли служебную документацию, в частности о состоянии здоровья Брагинского и другие бумаги – они будут доказательствами в уголовном производстве.

Также правоохранители устанавливают лиц, которые помогали сделать фиктивные документы. Этим людям грозит до пяти лет лишения свободы.