Это могут быть случаи, когда данные гражданина в повестке были указаны неправильно. В этом случае украинцев не имеют права штрафовать за уклонение от мобилизации.

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В каких случаях можно не брать повестку из рук

Юрист Никита Муренко рассказал, что украинцы могут не расписываться за повестку, если работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписали повестку с нарушением норм действующего законодательства.

Отказаться от повестки можно, если:

бланк был заполнен частично, а данные гражданина дописывались впоследствии;

работники ТЦК и СП указали неправильные данные получателя;

повестку вручил не уполномоченный человек, не имеющий при себе печати или документов, подтверждающих его компетентность.

По словам Муренко, в таких случаях можно не подписывать расписку о получении повестки, после чего сотрудник военкомата составляет акт об отказе и передает его на рассмотрение руководителям ТЦК и СП.

Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Его можно обжаловать в суде,

– подчеркнул юрист.

Кроме этого, Никита Муренко отметил, что саму повестку невозможно обжаловать в суде, а вот постановление о наложении штрафа за уклонение от военного учета – вполне реально. Таким образом украинцы могут избежать ответственности за уклонение от мобилизации.

Обратите внимание! Если повестка была оформлена и выдана должным образом, то гражданина, отказавшегося ее брать, имеют право привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать. За уклонение от мобилизации украинцы должны заплатить штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

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