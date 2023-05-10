Це можуть бути випадки, коли дані громадянина у повістці були вказані неправильно. В цьому випадку українців не мають право штрафувати за ухилення від мобілізації.
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В яких випадках можна не брати повістку з рук
Юрист Нікіта Муренко розповів, що українці можуть не розписуватися за отримання повістки, якщо працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписали повістку з порушенням норм чинного законодавства.
Відмовитися від повістки можна, якщо:
- бланк був заповнений частково, а дані громадянина дописувалася згодом;
- працівники ТЦК та СП вказали неправильні дані отримувача;
- повістку вручила не уповноважена людина, яка немає при собі печатки чи документів, що підтверджують її компетентність.
За словами Муренка в таких випадках можна не підписувати розписку про отримання повістки, після чого співробітник військкомату складає акт про відмову та передає його на розгляд керівникам ТЦК та СП.
Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Його можна оскаржити у суді,
– наголосив юрист.
Крім цього, Нікіта Муренко зазначив, що саму повістку неможливо оскаржити в суді, а от постанову про накладення штрафу за ухилення від військового обліку – цілком реально. Таким чином українці можуть уникнути відповідальності за начебто ухилення від мобілізації.
В Україні хочуть зменшити призовний вік чоловіків
- Міністерство оборони спільно зі Збройними Силами 5 травня запропонували нові зміни до українського законодавства. Вони хочуть скороти призовний вік з 27 до 25 років.
- У Міноборони вважають, що це створює велике навантаження на територіальні центри комплектувань та соціальної підтримки. Крім того, призов потребує додаткових фінансових витрат з боку держави.
- Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін на засіданні 5 травня 2023 року схвалив проєкт закону про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу.
- Врешті-решт законопроєкт про скорочення призовного віку потрапив до парламенту 10 травня. Тепер за нього мають проголосувати народні обранці.