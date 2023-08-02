Уклонение от мобилизации – это уклонение военнообязанных гражданских лиц. Детальнее об этом – рассказал адвокат Андрей Новак.

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Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

Административными правонарушениями считаются:

испорчение военно-учетных документов или потеря их по неосторожности – влечет штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 гривны до 119 гривен).

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (здесь речь идет о неприбытии в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки без законных оснований и т.п.). Влечет наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 3 400 до 5 100 гривен.

Руководители военкоматов самостоятельно рассматривают админдело и выносят постановление о привлечении к ответственности. Обжаловать постановление можно только через суд.

Если речь идет об уголовном правонарушении – дело рассматривает суд.

Уголовная ответственность наступает в нескольких случаях:

уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период;

уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или при проведении целевой мобилизации;

уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания;

уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава;

уклонение от призыва на военную службу при мобилизации.

Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, который длится от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный – от года до двух.

Кто такой уклонист

Уклонист – это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда об уклонении от мобилизации. То есть, лицо уже признано виновным в судебном порядке.

Отметим, что административную ответственность и постановление выносит ТЦК и СП. Следовательно, человек, на которого составили эту админответственность, считается правонарушителем, а не уклонистом.