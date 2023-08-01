Несмотря на это, они получали средства за службу. ГБР объявило подозрение уклонистам и открыло дело.
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Депутаты уклонялись от службы
В течение года 3 депутата и помощник Киевского городского совета не являлись на военную службу. Депутаты организовали для себя "командировку" в Киевсовет и даже получали за это средства из воинской части.
Им грозит статья за уклонение от несения обязанностей военной службы. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Следствие инициирует содержание подозреваемых под стражей. Расследование продолжается – ГБР устанавливает всех причастных к преступлению.
Скандалы вокруг мобилизации
- В Полтаве хирург и психолог ВЛК выписывали липовые справки уклонистам. Одна такая справка обошлась в 4 тысячи долларов.
- В Тернопольской области парень отказался мобилизоваться в ряды войска – заявил, что боится за собственное здоровье. Его судили по статье об уклонении от призыва.
- В Черновицкой области на видео попал момент, когда работники ТЦК заталкивают парня в авто. ГБР открыло дело.