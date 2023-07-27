Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о ликвидации коррупционной схемы в Полтаве. Об этом он написал 27 июля в своих соцсетях.
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Члены ВЛК брали взятки у уклонистов
По словам главы МВД, хирург и психолог из военного госпиталя продавали фейковые документы военнообязанным.
В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклоняющимся от мобилизации. Будучи членами ВЛК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы.
– заявил Клименко.
Каждая такая "справка" стоила 4 тысячи долларов. Правоохранители уже ликвидировали эту схему.
Министр отметил, что это не единственный случай неправомерных действий членов ВЛК в Украине. Он заверил, что общественность услышит и про другие выявленные факты.
Подробности задержания членов ВЛК
В Национальной полиции Полтавщины заявили, что представителя военно-медицинского учреждения задержали во время получения взятки Речь идет о начальнике хирургического кабинета одной из воинских частей.
Член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за принятие положительного решения о непригодности к военной службе,
– говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Хирургу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также у него могут конфисковать имущество.
Задержание подозреваемых / Фото ГУ ЧП в Полтавской области
Уклонение от мобилизации карается законом
- Ранее в Полтаве произошел скандал из-за уклониста. Между военнообязанным и работником военкомата возник конфликт. Спортивный мужчина отказался от повестки, провоцировал военнослужащих и называл защиту Украины от российской агрессии "убийством людей за деньги". Позже выяснилось, что это был местный фитнес-тренер.
- Не так давно на Тернопольщине суд наказал военнообязанного, который получил повестку и прошел медкомиссию, но не захотел идти в ряды ВСУ. Молодому человеку назначили 3 года и 1 месяц лишения свободы, однако его освободили от отбывания наказания на определенных условиях.
- Напомним, во Львове 32-летний мужчина после получения повестки и прохождения ВЛК не явился в ТЦК. Свой поступок он объяснил тем, что якобы проспал. Однако это не спасло его от наказания в виде 3-летнего лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.