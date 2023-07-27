Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о ликвидации коррупционной схемы в Полтаве. Об этом он написал 27 июля в своих соцсетях.

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Члены ВЛК брали взятки у уклонистов

По словам главы МВД, хирург и психолог из военного госпиталя продавали фейковые документы военнообязанным.

В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклоняющимся от мобилизации. Будучи членами ВЛК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы.

– заявил Клименко.

Каждая такая "справка" стоила 4 тысячи долларов. Правоохранители уже ликвидировали эту схему.

Министр отметил, что это не единственный случай неправомерных действий членов ВЛК в Украине. Он заверил, что общественность услышит и про другие выявленные факты.

Подробности задержания членов ВЛК

В Национальной полиции Полтавщины заявили, что представителя военно-медицинского учреждения задержали во время получения взятки Речь идет о начальнике хирургического кабинета одной из воинских частей.

Член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за принятие положительного решения о непригодности к военной службе,

– говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Хирургу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также у него могут конфисковать имущество.

Задержание подозреваемых / Фото ГУ ЧП в Полтавской области

Уклонение от мобилизации карается законом