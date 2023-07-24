Парень назвал "вескую причину", чтобы не идти служить. По его словам, "испытывал страх за свою жизнь и здоровье".

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В феврале 2023 года военнообязанный получил повестку и прошел медкомиссию. Военная служба должна была начаться в марте, но парень не явился.

Что было дальше

Его судили по статье об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Гусятинский районный суд Тернопольской области назначил уклонисту 3 года и 1 месяц лишения свободы – но освободил от отбывания наказания на определенных условиях.

В течение года парень не должен совершать новых преступлений, в то же время будет появляться в правоохранительные органы, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за границу без разрешения.

Если он выполнит все эти требования, ему дадут условное освобождение.

На суде призывник сказал, что не поехал служить из-за болезни, однако в больницу не обращался. Но во время судебного заседания раскаялся.

К теме: согласно Уголовному кодексу Украины, статья об уклонении от призыва предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Какие еще причины придумывали призывники, чтобы не служить

Уклонисты прибегают к различным оправданиям. К примеру, в Полтаве фитнес-тренер заявил, что не хочет "убивать людей за деньги" и оскорблял военных. Впрочем, со временем раскаялся.

СБУ недавно раскрыла еще 8 каналов незаконного выезда за границу для мужчин.

Раньше мы рассказывали, как в Украине реально наказывают за уклонение от мобилизации во время войны.