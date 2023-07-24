Хлопець назвав "вагому причину", щоб не йти служити. За його словами, "відчував страх за своє життя та здоров'я".

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У лютому 2023 року військовозобов'язаний отримав повістку та пройшов медкомісію. Військова служба мала розпочатися у березні, та хлопець не з'явився.

Що було далі

Його судили за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Гусятинський районний суд Тернопільської області призначив ухилянтові 3 роки та 1 місяць позбавлення волі – але звільнив від відбування покарання на певних умовах.

Протягом року хлопець не має чинити нових злочинів, натомість з'являтиметься до правоохоронних органів, повідомлятиме про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджатиме за кордон без дозволу.

Якщо він виконає усі ці вимоги, йому нададуть умовне звільнення.

На суді призовник сказав, що не поїхав служити через хворобу, але до лікарні не звертався. Та під час судового засідання розкаявся.

До теми: згідно з Кримінальним кодексом України, стаття про ухилення від призову передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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Які ще причини вигадували призовники, щоб не служити

Ухилянти вдаються до різноманітних відмовок. Наприклад, у Полтаві фітнес-тренер заявив, що не хоче "вбивати людей за гроші" й ображав військових. Утім, згодом розкаявся.

СБУ нещодавно викрила ще 8 каналів незаконного виїзду за кордон для чоловіків.

Раніше ми розказували, як в Україні реально карають за ухилення від мобілізації під час війни.