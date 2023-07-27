Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про ліквідацію корупційної схеми у Полтаві. Про це він написав 27 липня у своїх соцмережах.

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Члени ВЛК брали хабарі в ухилянтів

За словами голови МВС, хірург та психолог з військового шпиталю продавали фейкові документам військовозобов'язаним.

У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. Бувши членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання,

– заявив Клименко.

Кожна така "довідка" коштувала 4 тисячі доларів. Правоохоронці вже ліквідували цю схему.

Міністр зазначив, що це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в Україні. Він запевнив, що громадськість почує про інші виявлені факти.

Подробиці затримання членів ВЛК

У Національній поліції Полтавщини заявили, що представника військо-медичного закладу затримали під час отримання хабаря. Мовиться про начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

Член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби,

– зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Хірургу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Окрім цього його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також в нього можуть конфіскувати майно.

Затримання підозрюваних / Фото ГУ НП в Полтавській області

Ухилення від мобілізації карається законом