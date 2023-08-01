Попри це вони отримували кошти за службу. ДБР оголосило підозру ухилянтам та відкрило провадження.
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Депутати ухилялися від служби
Впродовж року, 3 депутати та помічник Київської міської ради не з'являлися на військову службу. Депутати організували для себе "відрядження" до Київради та навіть отримували за це кошти з військової частини.
Їм загрожує стаття за ухилення від несення обов’язків військової служби. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство ініціює тримання підозрюваних під вартою. Розслідування триває – ДБР встановлює всіх причетних до злочину.
Скандали навколо мобілізації
- У Полтаві хірург та психолог ВЛК виписували липові довідки ухилянтам. Одна така довідка коштувала 4 тисячі доларів.
- На Тернопільщині хлопець відмовився мобілізуватися до лав війська – заявив, що боїться за власне здоров'я. Його судили за статтею про ухилення від призову.
- У Чернівецькі області на відео потрапив момент, коли працівники ТЦК заштовхують хлопця в авто. ДБР відкрило провадження.