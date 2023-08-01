Попри це вони отримували кошти за службу. ДБР оголосило підозру ухилянтам та відкрило провадження.

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Депутати ухилялися від служби

Впродовж року, 3 депутати та помічник Київської міської ради не з'являлися на військову службу. Депутати організували для себе "відрядження" до Київради та навіть отримували за це кошти з військової частини.

Їм загрожує стаття за ухилення від несення обов’язків військової служби. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство ініціює тримання підозрюваних під вартою. Розслідування триває – ДБР встановлює всіх причетних до злочину.

Скандали навколо мобілізації