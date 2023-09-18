Уклонистов после возвращения из-за границы ожидают юридические проблемы, – Подоляк

Массовые проверки ВВК выявили тот факт, что украинцы покупали фиктивные справки о своей непригодности к службе. Ими они воспользовались, чтобы уехать за границу.

В Украине понимают, что процедура экстрадиции очень сложна. Так что не стоит ожидать, что уклонистов удастся массово вернуть. В то же время, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире с российской оппозиционеркой Юлией Латыниной сделал предупреждение для них.

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Уклонистов ожидают "юридические проблемы"

Михаил Подоляк отметил, что уклонисты, которые приобрели фиктивные справки и выехали с их помощью за границу, будут иметь проблемы с судом. А все потому, что соответствующий документ – "проявление коррупционного действия".

На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом,

– отметил Подоляк.

Советник главы ОП признал, что юридическая процедура экстрадиции уклонистов будет сложной. На Западе считают, что человек имеет право бояться идти на войну. Следовательно, надеяться на массовый возврат людей не стоит.

Но будут реестры людей, которые получали фиктивные справки и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры,

– добавил Подоляк.

Он отметил, что если они не будут возвращаться сейчас добровольно, то после завершения войны их ждут юридические проблемы. Тогда будут выяснять основания, на которых они уехали из страны и так далее.

Бегство через "Путь"