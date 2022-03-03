Уклоняющиеся от военной службы пытались сбежать из Украины через Днестр

Мужчины, которые хотели избежать военной службы, хотели сбежать из Украины. Они пытались переправиться через Днестр в Молдову.

Пограничникам Черновицкого отряда удалось задержать 8 уклоняющихся. Среди них – организатор побега. Мужчины пытались пересечь границу в ночь на 3 марта.

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Незаконное путешествие в Молдову им организовал буковинец по кличке Зурик, которого пограничники также задержали,

– говорится в сообщении.

Мужчины хотели избежать военной службы / Фото Госпогранслужба

Уклонявшихся сегодня заметили и пограничники Могилев-Подольского отряда. Они также хотели переправиться через Днестр в Молдову. Помогал уклоняющимся молдаванин. Всех 6 беглецов удалось задержать.

Им объявили административную статью "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Относительно молдаванина возбудили еще и уголовное дело, ведь он пытался незаконно переправить людей через украинскую границу.

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