Прикордонникам Чернівецького загону вдалося затримати 8 ухилянтів. Серед них – організатор втечі. Чоловіки намагалися перетнути кордон в ніч проти 3 березня.

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Незаконну подорож до Молдови їм організував буковинець на прізвисько Зурік, якого прикордонники також затримали,

– мовиться в повідомленні.



Чоловіки хотіли уникнути військової служби / Фото Держприкордонслужба

Ухилянтів помітили й прикордонники сьогодні Могилів-Подільського загону. Вони також хотіли переправитися через Дністер до Молдови. Допомагав ухилянтам молдованин. Усіх 6 втікачів вдалося затримати.

Їм оголосили адміністративну статтю "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо молдованина порушили ще й кримінальну справу, адже він намагався незаконно переправити людей через український кордон.

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