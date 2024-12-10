Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом при участии прессы, о чем сообщили в "Укринформе".

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Укомплектование бригад

Президент отметил, что очень важно обсудить и с эстонской, и с британской сторонами, и с другими нашими друзьями подготовку, помощь украинским бригадам в комплектовании. По словам Зеленского, "мы получили позитив от французской стороны".

Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы,

– отметил лидер.

Гарант добавил, что Украина уже обращалась к партнерам "и вместе, например, с Эстонией, с Литвой, Латвией мы очень хотим, чтобы нам помогли укомплектовать еще одну бригаду".

Зеленский подчеркнул, что эти бригады важны, поскольку Украина не собирается сдаваться.