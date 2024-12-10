Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом за участі преси, про що повідомили в Укрінформі.

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Укомплектування бригад

Президент зазначив, що дуже важливо обговорити і з естонською, і з британською сторонами, і з іншими нашими друзями підготовку, допомогу українським бригадам у комплектуванні. За словами Зеленського, "ми отримали позитив від французької сторони".

Зараз ми будемо говорити з Францією щодо комплектування нової бригади. Ми отримали позитив від німецької сторони, хоча буду відвертим, що на німецькій землі готують нашу бригаду американці,

– зазначив лідер.

Гарант додав, що Україна вже зверталася до партнерів "і разом, наприклад, з Естонією, з Литвою, Латвією ми дуже хочемо, щоб нам допомогли укомплектувати ще одну бригаду".

Зеленський підкреслив, що ці бригади важливі, оскільки Україна не збирається здаватися.