Суд в Ливане разрешил задержанному судну с краденым украинским зерном покинуть порт

Сирийское судно с ворованным украинским зерном может покинуть ливанский порт Триполи. Местный суд аннулировал прежние судебные решения, запрещавшие судну покидать порт и производить выгрузку зерна.

О том, что сирийское судно LAODICEA может покинуть ливанский порт, рассказали в посольстве Украины в Ливане,

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Это решение очень удивило украинских дипломатов

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сказал, что данное решение стало неожиданным для украинских дипломатов. По его мнению, это свидетельствует о том, что сирийское судно вынуждено "спасаться бегством" после того, как украинское посольство в Ливане обратило внимание мировой общественности на факты вывоза зерна из оккупированных юго-восточных территорий Украины.

Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня к вечеру нас очень удивило. Это решение об аннулировании всех предыдущих решений и разрешении корабля отплыть в Сирию. Это значит, что они просто убегают. Позорно бегут из Ливана,

– сказал Игорь Осташ.

Украине удалось доказать, что это украденное зерно

В украинском посольстве отметили, что доказательства, собранные украинскими дипломатами в довольно короткий срок, свидетельствуют о том, что россия вывозит зерно с оккупированных украинских территорий через крымские порты. После того, как эти факты были переданы другим подобным судам, Игорь Осташ отметил, что теперь оккупантам невозможно скрывать свои маршруты и грузы.

Нам удалось показать всему миру, что это действительно украденное зерно, и, очевидно, это станет предупреждением для всех, кто еще захочет повторить этот путь.

– сказал посол.

Напомним, что недавно посольство Украины в Ливане получило разрешение на задержание судна, пришвартованного в порту Триполи. На нем перевозили украденный на временно оккупированных территориях ячмень. Украинское посольство предложило Ливану сразу приобрести это зерно, но судящее судно просто отпустили.

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