В бюджет вернули 1,5 миллиарда гривен, которые пытались украсть на закупке артснарядов

Правоохранители предотвратили хищение 1,5 миллиарда гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.

Речь идет о схеме незаконного вывода бюджетных средств, которую разоблачили месяц назад. Тогда при содействии руководства министерства обороны был задержан организатор "схемы" – руководителя одного из Главных управлений Минобороны.

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По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск.

"С этой целью чиновник организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредника почти 1,5 миллиарда гривен за приобретение артиллерийских снарядов", – рассказали в СБУ.



Сумма альтернативного контракта ниже / Фото СБУ

Деньги вернули в госбюджет

В Офисе Генерального прокурора отметили, что благодаря комплексным мерам в бюджет удалось вернуть почти 1,5 миллиарда гривен. Отмечают, что эта сумма на 30% превысила стоимость альтернативного контракта, заключенного Агентством оборонных закупок.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы", – добавили правоохранители.

У Министерстве обороны отметили, что это пример изменений, которые анонсировали в оборонном ведомстве.

Это конкретный результат. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное,

– отметил Министр обороны Рустем Умеров.

Кто является организатором "схемы": что известно о чиновнике

СМИ пишут, что речь о договоре, который в декабре 2022 года подписал руководитель Главного управления по организации производства и строительства сооружений специального назначения МОУ Александр Нагорский.

Он заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией – посредником на поставку 155 мм выстрела производства MES S.p.A, (Республика Италия) по завышенным ценам.

После того, как военная контрразведка СБУ разоблачила попытку провести закупку боеприпасов в обход антикоррупционных предохранителей, было начато аудиторское исследование, которое предварительно подтвердило все признаки нарушения.

22 декабря 2023 года организатора "схемы", то есть Нагорского, задержали. Подозреваемому инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Он находится под стражей.