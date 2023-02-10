Украина вернула тела еще 61 павшего защитника

Тела военных, защищавших Украину, возвращают домой. С начала полномасштабного вторжения удалось забрать 888 погибших защитников.

Об этом 10 февраля рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Указали, что вместе с Офисом уполномоченного по пропавшим без вести и силовыми структурами вернули родным тела 61 защитника.

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"Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", – написали в ведомстве.

Украина вернула тела погибших волонтеров

В Украине работает горячая линия по вопросам пропавших без вести – 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично уполномоченному по телефону 099 792 01 26. Сообщения можно отправлять в viber и telegram по номеру 095 896 04 21.

Очередной масштабный обмен пленниками состоялся 4 февраля. Домой вернулись 116 защитников.

Также Украина забрала тела погибших британских волонтеров и украинского воина из Французского легиона. Речь идет о британце Кристофере Мэтью Перри, новозеландце Эндрю Тобиасе Мэтью Бегшоу и украинце Евгении Кулике.

Бегшоу приехал в Украину в марте 2022 года. Он развозил гуманитарную помощь и помогал эвакуироваться из горячих точек. Известно, что Перри и Бегшоу пропали 6 января. Мужчины ехали из Краматорска в Соледар. После этого с ними не было связи.