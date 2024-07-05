Украинский экипаж системы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сейчас в Украине есть 3 Patriot.

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Patriot хорошо справляется с российской баллистикой

Свитан отметил, что эти ЗРК отлично работают и перехватывают российские баллистические ракеты, в частности "Искандеры" и "Кинжалы". По его словам, в 2024 году Украина, вероятно, может получить еще 5 – 7 таких систем.

"В общем, как минимум, в Украине таких противобаллистических систем будет 12. Этот ЗРК может перехватывать российскую баллистику благодаря своим тактико-техническим данным, а наши зенитчики еще и добавили в работу этих систем некоторый креатив. Наши партнеры учат украинских военных, как продуктивнее использовать Patriot", – рассказал Свитан.

Недавно командир 96 ЗРБ Сергей Яременко сообщил, что все "Кинжалы", которые были запущены по Киеву с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая ракета с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы Украины.