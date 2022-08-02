Суд арестовал 4 судна, причастные к вывозу украинского зерна из оккупированного Крыма

Суд наложил арест на 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда из временно оккупированного Крыма. Они перевозили украденное из Украины зерно.

Украина арестовала 4 судна, которые возили украденное зерно

Стало известно, что эти суда привлекали к незаконным схемам перевозки российскими оккупантами украинского зерна в третьи страны. Речь идет о судах "Матрос Кошка", "Матрос Позиныч", "Михаил Ненашев", а также о сирийском судне Finikia.

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Суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений.

Как отметили в Офисе Генерального прокурора Украины, эти суда осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

Таким образом, Крымский полуостров используется россией как "серая зона" для перевозки зерна, которым они незаконно завладели.

Прокуратура проводит расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

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