Собеседники подняли этот и еще ряд важных тем во время онлайн-консультации 20 мая.

Читайте также Это советская провокация, – генерал о действиях России в Черном море

Ситуация безопасности

Они обсудили текущую ситуацию безопасности на востоке Украины, в частности коснулись существенного наращивания войск России вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Игорь Жовква и Димитар Икономов также обсудили ситуацию безопасности в регионе Черного моря и констатировали необходимость усиления регионального взаимодействия на уровне стран-партнеров,

– говорится в сообщении.

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента подробно ознакомил болгарского коллегу с инициативой "Крымская платформа".

Со своей стороны Димитар Икономов подтвердил неизменность позиции Болгарии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

О чем еще говорили

Отдельное внимание во время разговора уделили практическому взаимодействию Украины и Болгарии, а также дальнейшему углублению отношений с ЕС и НАТО.

Димитар Икономов поддержал углубление сотрудничества Украины с ЕС и рассказал о готовности проработать соответствующие двусторонние инициативы.

В завершение, собеседники подробно обсудили внутреннюю ситуацию в обеих странах, в частности меры по преодолению пандемии коронавируса.

Это интересно Есть одна идея, – Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях