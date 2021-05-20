Співрозмовники підняли цю та ще низку важливих тем під час онлайн-консультації 20 травня.

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Безпекова ситуація

Вони обговорили поточну безпекову ситуацію на Сході України, зокрема торкнулися суттєвого нарощення військ Росії вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Ігор Жовква та Дімітар Ікономов також обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря та констатували необхідність посилення регіональної взаємодії на рівні країн-партнерів,

– йдеться у повідомленні.

Водночас заступник керівника Офісу Президента детально ознайомив болгарського колегу з ініціативою "Кримська платформа".

Зі свого боку Дімітар Ікономов підтвердив незмінність позиції Болгарії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про що ще говорили

Окрему увагу під час розмови приділили практичній взаємодії України та Болгарії, а також подальшому поглибленню відносин з ЄС і НАТО.

Дімітар Ікономов підтримав поглиблення співпраці України з ЄС та розповів про готовність опрацювати відповідні двосторонні ініціативи.

На завершення, співрозмовники детально обговорили внутрішню ситуацію в обох країнах, зокрема заходи з подолання пандемії коронавірусу.

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