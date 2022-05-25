Украина будет бороться, пока не провернет все свои территории, – Зеленский

Когда Украина говорит, что восстановит все свои территории, значит только одно – мы вернем все свои территории. Это и есть о независимости и о суверенитете.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время украинского завтрака в Давосе, передает 24 канал.

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Президент Украины убежден, что эта стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров с участием президентов России и Украины.

К переговорам могут присоединиться наши стратегические партнеры. Мы пойдем на это, когда поймем, что Россия показывает желание перейти из кровавой войны в дипломатию. К демонстрации таких шагов со стороны России относится отведение российских войск к границам, которые были до 24 февраля.

– сказал Зеленский.

По словам Зеленского, россияне не относятся серьезно к переговорам. Нет никакого интереса.

"Единственный положительный момент, если можно так его назвать, это то, что стороны стали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе людей из Мариуполя", – добавил украинский лидер.

Что может разблокировать переговоры Украины и России

Недавно стало известно, что переговоры между делегациями Украины и России прекратились. Однако их еще можно восстановить. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что разблокирование переговорного процесса со страной-агрессором могу произойти по двум причинам:

когда президент Украины скажет, что на дорожной карте непонятно, какие позиции мы сможем удержать,

когда политическая элита Россия станет адекватно все воспринимать и увидят реальность.

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Ранее Подоляк рассказал, что ООН выразила обеспокоенность вероятным голодом, который может возникнуть из-за блокады Россией Черного моря. По мнению ООН, следует прекратить огонь, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно.

Подоляк подчеркнул, что это можно сделать, но без прекращения огня. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцев не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск России. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги.

– подчеркнул советник главы ОП.

В Офисе Президента неоднократно отмечали, что украинские войска хотят отбросить оккупантов не только на территорию, с которой они начинали свою "спецоперацию", а дальше. И это для Украины теперь принципиальный вопрос.

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