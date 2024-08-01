F-16 вместо дорогих ракет: авиаэксперт сказал, каким вооружением можно уничтожать "Шахеды"

Первые F-16, которые получит Украина, на первом этапе будут использовать для усиления ПВО. Самолеты F-16 способны с помощью соответствующего вооружения уничтожать вражеские "Шахеды" и крылатые ракеты.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что уничтожение "Шахеда" наземной противовоздушной обороной – дорогое удовольствие.

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Ракеты для самолетов F-16 дорогостоящие

По словам Долинце, 1 противоракета (для комплексов Patriot) стоит от 150 тысяч до нескольких миллионов долларов. Дорого стоят и ракеты для F-16. В зависимости от дальности и характеристики, цена может составлять до 500 тысяч долларов.

Это дорогое вооружение, использовать его против "Шахедов" экономически не всегда целесообразно, потому что условная стоимость одного "Шахеда" составляет 50 – 60 тысяч долларов. Но он может нанести существенный ущерб в случае, если долетит до конкретной цели, поэтому иногда приходится сбивать такие относительно дешевые цели более дорогими средствами,

– отметил Долинце.

F-16 имеют вооружение для уничтожения "Шахедов"

Западные истребители F-16 имеют вооружение и для сбивания крылатых ракет, и для "Шахедов". Предусмотрена так называемая бортовая авиационная пушка с дальностью стрельбы до 3 километров.

Она использует крупнокалиберные патроны. Общая емкость – более 500 патронов. Это достаточно дешевый способ уничтожения таких целей, он будет в десятки раз дешевле, чем стоимость "Шахеда" и точно дешевле в сотни или в тысячи раз, чем цена авиационной ракеты или ракеты для комплекса ПВО,

– объяснил Долинце.