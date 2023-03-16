"Энергоатом" будет производить компоненты ядерного топлива: детали, которые поражают

"Энергоатом" начнет производить компоненты ядерного топлива. Промышленное производство могут начать уже в 2023 году.

На уникальном производстве побывали Петр Котин – президент "Энергоатома" – и Герман Галущенко – министр энергетики Украины. Там уже вскоре будут производиться компоненты ядерного топлива для украинских атомных энергоблоков.

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Галущенко напомнил, что Украина стала одной из первых стран, которая диверсифицировала поставки ядерного топлива. Именно это помогло Украине отказаться от его закупки у России.

По словам министра энергетики, задача Украины совместно с американскими партнерами – выработать соответствующие типы топлива для вытеснения России с рынка ядерного топлива.

Планируется, что через три года мы выйдем на полный цикл изготовления ядерного топлива в Украине. 2026 год – дата, когда сможем полностью производить наше украинское топливо из производимых здесь компонентов. А элементы, которые производить не сможем, будем закупать у партнеров,

– заявил Котин.

Именно так Украина реализует стратегию перехода на использование чистой энергии.

Процесс лицензирования компонентов ядерного топлива уже завершается.