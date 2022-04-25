Украина будет существовать гораздо дольше Путина, – Блинкен

В США говорят, что не знают, как будет разворачиваться судьба войны в Украине в будущем. Но они обещают свою поддержку.

Такая поддержка будет до момента окончательного успеха Украины в этом противостоянии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Суть такова. Мы не знаем, как будет разворачиваться дальше эта война, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене,

– сказал он.

Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля провели трехчасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По словам Остина, встреча была продуктивной.

"Во время встречи мы выразили глубочайшие соболезнования президенту из-за потери такого количества мирных жителей и, конечно, утратой тех мужественных войск, которые проделали отличную работу по отталкиванию российских сил. Мы также выразили свое восхищение их профессионализмом и преданностью защищать свою демократию", – резюмировал Остин.

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