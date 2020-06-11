Правительство подписало меморандум с производителями "зеленой электроэнергии". Теперь цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу. Четверть этого рынка принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Народный депутат 8 созыва Виктория Войцицкая рассказала, как меморандум повлияет на кризис в энергетике.

Украина будет терять еще больше, потому что с помощью меморандума хотят прикрыть глобальную проблему зеленой энергетики в Украине. Такое мнение Войцицкая высказала в эфире 24 канала.

Важно Снижение "зеленого тарифа" для солнечных и ветряных электростанций: правительство одобрило меморандум

Об аукционах

С 1 июля будут введены аукционы на проекты "зеленой энергетики". По словам нардепки, речь идет о новых проектах, а не о действующих. А тем, что есть сейчас, тариф уменьшат на 15%. Но в то же время Украина будет платить самый высокий в Европе тариф на солнечную энергию.

Так мы получим глобальный "перекос" в энергосистеме. У государственной компании "Энергоатом", которая генерирует почти 50% электроэнергии, тариф будет в 5 раз меньше, чем на солнечных электростанциях. Тот "перекос" и несправедливость и дальше будут продолжать существовать,

– отметила Войцицкая.

Как сообщила нардепка, меморандум – это только намерения, которые должны транслироваться в законодательное поле. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий закон.

"В Верховной Раде и в Комитете недовольны этим решением, потому что оно не решает проблемы и не создает условий, при которых "зеленая энергетика" будет получать от потребителей справедливый тариф", – отметила Войцицкая.

Что такое "зеленая энергия" и "зеленый тариф"? "Зеленая энергия" – то же, что возобновляемая энергия. Ее производят из природных источников энергии – например, ветра и солнца.



"Зеленый тариф" – это тариф, по которому на рынке продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство.

Об уменьшении тарифа

МВФ требовал уменьшения цены на тариф на 50%, однако его сократили только на 15%.

Экс-нардепка считает, что правительство Шмыгаля защищает интересы крупного украинского бизнеса. Ведь более 25% солнечных электростанций принадлежат одному из самых богатых людей в Украине – олигарху Ринату Ахметову.

"Наверное, в правительстве решили, что легче собрать дополнительные деньги с украинского потребителя, чем отстаивать его интересы и интересы экономики Украины", – убеждена Войцицкая.

Подробнее о том, почему возникли проблемы с "зеленым" тарифом – читайте здесь.

Что будет с "Энергоатомом"

Войцицкая объяснила: "У "Энергоатома" действительно очень сложная ситуация. Только благодаря вмешательству правительства мы можем вернуться к ситуации, где крупнейшая государственная энергогенерирующая компания будет способна обеспечивать выполнение своих обязательств перед работниками".

Она считает, что пока нет конкретных шагов, которые бы свидетельствовали о том, что правительство заботится о "Энергоатоме".

Что такое "Энергоатом"?Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и примерно 70%.