Украина будет защищаться любым способом, в частности, ударами по складам, базам убийц, – Подоляк

Более двух месяцев Украина противостоит российскому врагу, который цинично обстреливает мирные города и убивает тысячи гражданских. Впрочем, в дальнейшем, как заметил Михаил Подоляк, Украина, вероятно, может в ответ нападать.

Украина будет защищаться любым способом

Так, советник главы Офиса Президента, ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по военным объектам врага.

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Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по составам и базам убийц,

– подчеркнул он.

Подоляк также добавил, что мир это право признает.

Визит Блинкена и Остина в Киев: коротко

24 апреля с визитом в Киев прибыли высокопоставленные представители США – госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Они встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили, в частности, оборонную помощь нашему государству, усиление санкций против России, гарантии безопасности и финансовую поддержку.

Также Зеленский передал им план действий с шагами по ужесточению экономических санкций против России.

Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: смотрите видео