Украина была готова к войне – Россия не знала о многом, – Зеленский

Ни одна страна Европы не смогла бы справиться с объемом российской армии, которую бросили воевать с Украиной. Поскольку территория Украины намного меньше российской, к полномасштабной войне в принципе нельзя было подготовиться.

Сегодня воюют 700 тысяч человек, – президент

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что территория Украины большая, но все равно в 28 раз меньше, чем Россия.

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Как рассказал президент, для защиты всей территории Украины нужна армия 260 тысяч. Зеленский заявил, что в начале 2022 подписал указ об увеличении армии еще на 100 тысяч. Однако, как он сказал, этого не хватило бы, чтобы остановить россиян.

Уже сегодня, как сообщил Зеленский, воюют 700 тысяч человек. Президент отметил, что страны НАТО имеют нужное оружие, в частности ПВО, способное защитить небо от первых ракетных ударов.

Он рассказал, что из-за первых ударов кафиров Украина потеряла ПВО и началась временно паника среди людей.

Можно ли подготовиться к этой войне? Я считаю, что мы были хорошо подготовлены. Они не знали о многих вещах и затем они получили все это,

– сказал Зеленский.

В завершение президент рассказал, что все аналитики говорили, что с тем форматом армии и техники, который есть в Украине, российские военные зайдут буквально через несколько дней.

"Почему все так говорили, что через 2-3 дня они смогут нас захватить? Потому что эта аналитика была известна", – резюмировал он.

Какая ситуация на фронте: главное

Вооруженные Силы Украины в конце марта деоккупировали Киевскую область и выбили российских военных с Севера. Известно, что вооруженные силы России совершали зверства над украинцами, в результате чего только в Киевской области погибли более 1200 человек.

В мае ВСУ начали освобождать от российских военных Харьковскую область. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в настоящее время еще 25% территории Харьковской области под оккупацией.

На Донбассе российские военные сосредоточились на захваченных Северодонецком и Лисичанском. По предварительным данным, Киев контролирует только 10% территории в Луганской области. Вместе с тем ВСУ ежедневно дают отпор врагу.

На юге Россия временно оккупировала часть Херсонской и Запорожской области, где репрессирует и похищает людей.

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