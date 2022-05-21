Сьогодні воюють 700 тисяч людей, – президент

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що територія України велика, але все одно у 28 разів менша за Росію.

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Як розповів президент, для захисту всієї території України потрібна армія 260 тисяч. Зеленський заявив, що на початку 2022 року підписав указ про збільшення армії ще на 100 тисяч. Однак, як він сказав, цього б не вистачило, щоб зупинити росіян.

Уже сьогодні, як повідомив Зеленський, воюють 700 тисяч людей. Президент зазначив, що країни НАТО мають потрібну зброю, зокрема ППО, яка здатна захистити небо від перших ракетних ударів.

Він розповів, що через перші удари окупантів Україна втратила ППО і почалася тимчасово паніка серед людей.

Чи можна було підготуватися до цієї війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовлені. Вони не знали про багато речей і потім вони отримали все це,

– сказав Зеленський.

На завершення президент розповів, що всі аналітики говорили, що з тим форматом армії та техніки, який є в Україні, російські військові зайдуть буквально за декілька днів.

"Чому всі так говорили, що за 2 – 3 дні вони зможуть нас захопити? Тому що ця аналітика була відома", – резюмував він.

Яка ситуація на фронті: головне

Збройні Сили України наприкінці березня деокупували Київську область та вибили російських військових з Півночі. Відомо, що збройні сили Росії вчиняли звірства над українцями, внаслідок чого тільки у Київській області загинуло понад 1200 людей.

У травні ЗСУ почали звільняти від російських військових Харківську область. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що наразі ще 25% території Харківщини під окупацією.

На Донбасі російські військові зосередилися на захоплені Сєвєродонецька та Лисичанська. За попередніми даними, Київ контролює тільки 10% території на Луганщині. Разом з тим, ЗСУ щодня дають відсіч ворогу.

На півдні Росія тимчасово окупувала частину Херсонської та Запорізької області, де здійснює репресії та викрадає людей.

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