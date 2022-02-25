По его словам, Украина – не в одиночестве. Наше государство – это часть Европы.
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Украина победит, – Боррель
Глава европейской дипломатии уверен, что этого не разрушит ни одно количество танков или ракет, а Украина победит.
"Украина, вы не в одиночестве! Вы – часть Европы. Никакое количество танков или ракет не может разрушить этого. Украина победит", – заявил он.
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Следует отметить, что Европейский Союз замораживает все европейские активы Путина и Лаврова. Также государство-агрессора лишили права участия в Кабмине Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Украина, вы не в одиночестве! – Вы – часть Европы. Никакое количество танков или ракет не может разрушить этого. Украина победит.