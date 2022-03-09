Украина действительно весьма резка с партнерами – теми, кто пытается обмануть, – Кулеба
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Глава МИД Дмитрий Кулеба высказался по поводу международной помощи Украине во время войны против российского агрессора. В частности – относительно санкций, оружия, и в целом позиции Запада.
Министр отметил, что ничего не дается просто. Некоторые партнеры ограничиваются полурешениями, а некоторые – просто обманывают. С такими Украине приходится быть достаточно резкой.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Кулеба: Украине приходится резко противостоять полурешениям Запада
"По поставкам оружия, новым санкциям и выходу иностранных компаний из России – не буду заваливать деталями. Вы все и так видите", – отметил Дмитрий Кулеба в фейсбуке.
- Действительно, санкций много, компании выходят с российского рынка одна за другой.
- Но, как подчеркнул министр, "нужно еще больше".
"Ничто не дается просто. Много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты", – заверил глава МИД.
Иногда партнеры винят президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резки. Иногда безжалостны. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть,
– отдельно указал Дмитрий Кулеба.
"Мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая выходящая из России компания – это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа", – пояснил министр.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!