Украина действительно весьма резка с партнерами – теми, кто пытается обмануть, – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба высказался по поводу международной помощи Украине во время войны против российского агрессора. В частности – относительно санкций, оружия, и в целом позиции Запада.

Министр отметил, что ничего не дается просто. Некоторые партнеры ограничиваются полурешениями, а некоторые – просто обманывают. С такими Украине приходится быть достаточно резкой.

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Кулеба: Украине приходится резко противостоять полурешениям Запада

"По поставкам оружия, новым санкциям и выходу иностранных компаний из России – не буду заваливать деталями. Вы все и так видите", – отметил Дмитрий Кулеба в фейсбуке.

Действительно, санкций много, компании выходят с российского рынка одна за другой.

Но, как подчеркнул министр, "нужно еще больше".

"Ничто не дается просто. Много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты", – заверил глава МИД.

Иногда партнеры винят президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резки. Иногда безжалостны. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть,

– отдельно указал Дмитрий Кулеба.

"Мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая выходящая из России компания – это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа", – пояснил министр.

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