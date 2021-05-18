Украина делает все, чтобы вернуть Крым, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сделал заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Глава государства напомнил, что 77 лет назад все крымскотатарское население депортировали.
Источник:твиттер Владимира Зеленського
Из-за этого крымские татары потеряли 50% своего населения. Кроме того, Зеленский напомнил, что Россия 7 лет назад оккупировала Крым.
Важно Руки, которые оккупант протянул на чужие земли, будут поломаны, – Джемилев в Раде о Крыме
Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров,
– написал Зеленский.
Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина инициировала проведение Крымской платформы.
День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: что известно
- Трагедию в Украине чествуют 18 мая. Именно в этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымских татар из Крыма.
- В Украинском институте национальной памяти отметили, что в течение 18 – 20 мая из Крыма вывезли более 180 тысяч человек. Большинство их имущества забирало государство.
- Причиной таких жестоких действий власти СССР назвали "предательские действия крымских татар против советского народа". Никаких доказательств не показали, потому что, очевидно, что их нет.
- В январе 1945 года в СССР запретили депортированным покидать определенные для них районы поселения. Через год в Крыму забрали автономию.
- Массовое возвращение крымскотатарского народа в Крым началось только в 1989, когда Советский Союз уже распадался.
Кстати СБУ показала архивные фото и документы о принудительной депортации и расстрелах крымских татар
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