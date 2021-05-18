Президент Владимир Зеленский сделал заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Глава государства напомнил, что 77 лет назад все крымскотатарское население депортировали.

Из-за этого крымские татары потеряли 50% своего населения. Кроме того, Зеленский напомнил, что Россия 7 лет назад оккупировала Крым.

Важно Руки, которые оккупант протянул на чужие земли, будут поломаны, – Джемилев в Раде о Крыме

Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров,

– написал Зеленский.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина инициировала проведение Крымской платформы.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: что известно

Трагедию в Украине чествуют 18 мая. Именно в этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымских татар из Крыма.

В Украинском институте национальной памяти отметили, что в течение 18 – 20 мая из Крыма вывезли более 180 тысяч человек. Большинство их имущества забирало государство.

Причиной таких жестоких действий власти СССР назвали "предательские действия крымских татар против советского народа". Никаких доказательств не показали, потому что, очевидно, что их нет.

В январе 1945 года в СССР запретили депортированным покидать определенные для них районы поселения. Через год в Крыму забрали автономию.

Массовое возвращение крымскотатарского народа в Крым началось только в 1989, когда Советский Союз уже распадался.

Кстати СБУ показала архивные фото и документы о принудительной депортации и расстрелах крымских татар