Президент Володимир Зеленський зробив заяву до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Глава держави нагадав, що 77 років тому все кримськотатарське населення депортували.

Через це кримські татари втратили 50% свого населення. Крім того, Зеленський нагадав, що Росія 7 років тому окупувала Крим.

Важливо Руки, які окупант простягнув на чужі землі, будуть поламані, – Джемілєв у Раді про Крим

Україна робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів,

– написав Зеленський.

Саме тому, за словами Зеленського, Україна ініціювала проведення Кримської платформи.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: що відомо

Трагедію в Україні вшановують 18 травня. Саме цього дня у 1944 році радянська влада почала операцію з депортації кримських татар із Криму.

В Українському інституті національної пам'яті зауважили, що протягом 18 – 20 травня з Криму вивезли понад 180 тисяч людей. Більшість їх майна забирала держава.

Причиною таких жорстоких дій влада СРСР назвала "зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу". Жодних доказів не показали, бо, очевидно, що їх немає.

У січні 1945 у СРСР заборонили депортованим залишати визначені для них райони поселення. Через рік у Криму забрали автономію.

Масове повернення кримськотатарського народу до Криму почалося тільки у 1989, коли Радянський Союз вже розпадався.

До речі СБУ показала архівні фото та документи про примусову депортацію і розстріли кримських татар