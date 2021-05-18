Україна робить все, щоб повернути Крим, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський зробив заяву до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Глава держави нагадав, що 77 років тому все кримськотатарське населення депортували.
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Через це кримські татари втратили 50% свого населення. Крім того, Зеленський нагадав, що Росія 7 років тому окупувала Крим.
Важливо Руки, які окупант простягнув на чужі землі, будуть поламані, – Джемілєв у Раді про Крим
Україна робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів,
– написав Зеленський.
Саме тому, за словами Зеленського, Україна ініціювала проведення Кримської платформи.
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: що відомо
- Трагедію в Україні вшановують 18 травня. Саме цього дня у 1944 році радянська влада почала операцію з депортації кримських татар із Криму.
- В Українському інституті національної пам'яті зауважили, що протягом 18 – 20 травня з Криму вивезли понад 180 тисяч людей. Більшість їх майна забирала держава.
- Причиною таких жорстоких дій влада СРСР назвала "зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу". Жодних доказів не показали, бо, очевидно, що їх немає.
- У січні 1945 у СРСР заборонили депортованим залишати визначені для них райони поселення. Через рік у Криму забрали автономію.
- Масове повернення кримськотатарського народу до Криму почалося тільки у 1989, коли Радянський Союз вже розпадався.
До речі СБУ показала архівні фото та документи про примусову депортацію і розстріли кримських татар
Поділитися новиною