Украина делает все для завершения войны на сильных позициях, – Зеленский в обращении

В своем обращении Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к обмену пленными. Всего с начала полномасштабного вторжения из плена удалось вернуть 3569 украинцев и украинок.

Президент также отметил важную роль украинских военных, которые активно пополняют обменный фонд Украины. Также был активный день для международной коммуникации.

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Зеленский поблагодарил всех причастных к обмену пленными

Прежде всего благодарность нашим воинам, боевым подразделениям, которые пополняют обменный фонд для нашего государства. На разных направлениях. Также – наши специальные службы, которые противодействуют диверсантам, коллаборантам. Благодаря именно такой работе представители Украины, наша команда по обменам может освобождать наших людей из российского плена,

– завил Зеленский.

Президент отметил, что 49 украинцев и украинок вернулись на Родину, среди которых военные и гражданские. В частности, впервые за долгое время удалось обменять бойцов "Азова".

Среди гражданских наших людей – Ление Умерова, девушка, которую россияне захватили в Крыму, когда она ехала к больному отцу. Возвращен и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Всего из российского плена уже вернулись 3569 украинцев и украинок.

Как прошел Ялтинский международный форум

Президент принял участие в Ялтинском европейском форуме, где обсуждал вопросы дальнобойного оружия и оборонного сотрудничества с партнерами.

На полях форума встретился с министрами иностранных дел Литвы и Польши. Я поблагодарил за поддержку. Также говорил с председателем Мюнхенской конференции по безопасности – это одна из самых влиятельных в Европе площадок по внешней политике и политике безопасности. Встретился также с Майком Помпео, экс-госсекретарем Америки. Был на форуме Борис Джонсон – один из крупнейших друзей Украины. Я поблагодарил его за неизменную помощь с 22 года,

– сообщил Зеленский.

Также состоялась встреча с министром обороны Дании. По словам президента Украины, это была "содержательная встреча". Зеленский отметил, что Дания является первой страной с которой Украина начала совместное производство оружия.

"Вместе делаем "Богданы". Конечно, говорили и о других аспектах нашего взаимодействия, в частности F-16. Дания действительно один из лидеров в поддержке нашей "оборонки". Спасибо Метте, госпоже премьер-министру, и всему датскому народу", – заявил украинский лидер.

Кроме того, президент и первая леди Украины встретились с известным актером Майклом Дугласом, который активно поддерживает UNITED24.

Президент заслушал доклады Умерова и Сырского

Президент рассказал, что сегодня заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Первый приоритет – это оружие для наших воинов на Покровском, на Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту,

– рассказал Зеленский.

Говорится о поставках оружия и вопросы его производства в Украине и в сотрудничестве с партнерами.

"Задача – максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию. Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем. Все", – резюмировал гарант.