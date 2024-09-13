Президент також відзначив важливу роль українських військових, які активно поповнюють обмінний фонд України. Також був активний день для міжнародної комунікації.

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Зеленський подякував усім причетним до обміну полоненими

Передусім вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках. Також – наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей із російського полону,

– завив Зеленський.